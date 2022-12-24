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Тренер «Львова» предстанет перед судом беларуси. Ему грозит до 5 лет заключения
Хомутовского обвиняют в экстремизме
Фото: Динамо Брест
Тренер вратарей «Львова» Василий Хомутовский предстанет перед судом в беларуси.
Его обвиняют в экстремизме. Он участвовал в антиправительственных протестах против режима Лукашенко в 2020-м году.
Также его обвиняют в пересылке материалов из телеграм-канала, который в беларуси признали экстремистским.
На данный момент ему грозит до 5 лет заключения.
Во «Львове» сообщили, что Хомутовский вынужденно уехал в беларусь к семье. Вероятно, в родном доме его и задержали.
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