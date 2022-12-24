Тренер «Львова» предстанет перед судом беларуси. Ему грозит до 5 лет заключения

Хомутовского обвиняют в экстремизме

Фото: Динамо Брест

Тренер вратарей «Львова» Василий Хомутовский предстанет перед судом в беларуси.

Его обвиняют в экстремизме. Он участвовал в антиправительственных протестах против режима Лукашенко в 2020-м году.

Также его обвиняют в пересылке материалов из телеграм-канала, который в беларуси признали экстремистским.

На данный момент ему грозит до 5 лет заключения.

Во «Львове» сообщили, что Хомутовский вынужденно уехал в беларусь к семье. Вероятно, в родном доме его и задержали.