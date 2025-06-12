Тренер молодежной сборной Украины рассказал о своей роли в УАФ
Мельгоса не только повез «сине-жёлтых» на Евро-2025
37 минут назад
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса перед стартом на Евро-2025 (U-21) рассказал о своей роли в УАФ, кроме позиции наставника «сине-желтых».
Я помогаю со всей вертикалью. Когда я пришел в сборную вместе с Сергеем Ребровым, мы обсуждали наши цели. Наша идея — улучшить процессы внутри молодежных сборных, особенно в спортивной части.
Мы создали проект, который охватывает развитие сборных с U-15 и выше. Сначала работали только с U-17 и U-16, но теперь подключили и U-15. Мы работаем по двум основным направлениям – скаутинг и игровой развитие.
Мы создаем специальную платформу, которая позволяет отслеживать игроков, собирать подробную информацию, видеть, как они играют, выявлять украинские таланты за границей и делать эту информацию доступной.
Моя миссия — развивать игроков. Мы привлекаем молодых специалистов, таких как тренер сборной U-17 Александр Сытник. Он активно участвует в тренировочных сессиях.
Мы работаем над созданием живой системы взаимосвязей, чтобы тренер и игрок понимали друг друга, а не просто следовали книге или схеме. Слава Богу, у нас сейчас есть технический директор, который поможет нам реализовать наши идеи, – заявил Мельгоса в интервью ua.tribuna.com.
Первую игру «сине-желтых» на молодежном чемпионате Европы-2025 можно посмотреть уже сегодня, 12 июня. Прямая трансляция матча Украина – Дания. Начало – в 19:00 по Киеву.
Также главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса заявил о желании выйти в финал Евро-2025.
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