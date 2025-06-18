Главный тренер молодежной сборной Нидерландов Михаэл Райцигер прокомментировал победу в матче третьего тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Украины (2:0). Слова легенды голландского футбола передает пресс-служба УЕФА.

Мы стремились именно к такой игре. Команда, которая атакует и защищается вместе, с большой энергией, прилагает дополнительные усилия и забивает голы.

Это именно те матчи, которые я люблю. Здесь нужно играть на всё или ничего – нужно выигрывать, нужно немного рисковать. И ребята это сделали – сегодня они выступили очень хорошо.

Я доволен тем, как работал треугольник. Он был надежным. Райан Фламинго убирал всё, что летело в сторону защиты. Мы знали, что он может это сделать. Но и с мячом у него были хорошие действия – он попадал в перспективные ситуации. Он провел очень хорошую игру.