Главный тренер сборной Новой Зеландии Даррен Бейзли прокомментировал поражение команды в заключительном матче на товарищеском турнире Canadian Shield против Украины (1:2). Слова специалиста передает прессслужба NZF.

Эти матчи очень полезны для нас, потому что нам не хватало подобных поединков. Мы не принимали участие в достаточном количестве таких «битв», чтобы наша команда и игроки по-настоящему это почувствовали. Но в последних двух играх, как мне кажется, они это почувствовали. Почувствовали уровень, которого требует такой футбол.

Они довольно хорошо соревновались в этих двух матчах. И теперь мы можем двигаться дальше с пониманием, что есть моменты, которые нужно улучшить, но в то же время есть вещи, которые мы сделали очень хорошо.