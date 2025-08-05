Тренер Оболони оценил дебют в УПЛ против Металлиста 1925
Команды разделили очки в Житомире
9 минут назад
Главный тренер Оболони Александр Антоненко подвел итоги заключительного матча 1 тура УПЛ против Металлиста 1925 (0:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.
Эмоции позитивные, мы добились результата. Я считаю, что эмоции должны быть у нас позитивные. Мы готовились, мы просматривали игры. Когда произошло жеребьёвка, начали целенаправленно готовиться к игре с Металлистом 1925. Усилились они - конечно, это их работа, их клуб так считает. Я считаю, что те игроки, которые у нас есть, то, что мы просили, то, что мы видели в игре Металлиста 1925 - мы работали над этим, и, кажется, у нас получилось, - сказал Антоненко.
Обзор матча будет доступен на странице события Металлист 1925 - Оболонь.