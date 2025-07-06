Тренер ПСЖ Луис Энрике поделился своими впечатлениями после победы над мюнхенской Баварией в четвертьфинале клубного чемпионата мира.

Испанский специалист отметил, что доволен как результатом, так и самоотдачей игроков.

«Это был очень сложный матч. Всегда трудно играть против такой большой команды, как Бавария. Особенно учитывая то, что в конце игры мы сначала остались вдесятером, а потом вдевятером – это было очень тяжело. Думаю, игра была равной. Мы знали заранее, что будет непросто, но мы счастливы.

Теперь нам нужно восстановиться и сосредоточиться на полуфинале. В этом чрезвычайно длинном сезоне – приехать сюда с таким настроением, которое команда демонстрирует на каждой тренировке и в каждом матче...

Думаю, мы заслуживаем быть здесь. И наши болельщики также заслуживают это видеть. Надеюсь, мы продолжим прогрессировать и сможем сыграть еще один финал – это наша цель».