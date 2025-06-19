Тренер ПСЖ Луис Энрике поделился своими ожиданиями от предстоящего матча против Ботафого во втором туре клубного чемпионата мира.

«Я думаю, что это нормально ощущать эйфорию после победы в Лиге чемпионов. Быть чемпионами Европы — это не мелочь, это нормально видеть, как все хорошо говорят о нас. Приятно получать комплименты, но мы всегда стремимся совершенствоваться, с уверенностью, как команда.

Матч с Ботафого? Самое важное — устроить шоу для людей, которые придут на стадион. Мы хотим становиться лучше как команда. Это наша искренняя цель.

Ботафого имеет прекрасную историю, они выигрывали Кубок Либертадорес. Прекрасно играть против лучших команд мира. Впрочем, мы не сильно меняем направление нашей подготовки, даже когда нас ждет такой сильный соперник», — сказал тренер.