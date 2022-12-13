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Тренер «Ренна»: «Нужно хорошо сыграть против «Шахтера»
Женезио поделился пожеланиями на следующий год
13 декабря 16:50
Фото: AFP
Главный тренер «Ренна» Бруно Женезио поделился пожеланиями на следующий год.
«Что будет для нас успехом в 2023 году? Это, прежде всего, снова выйти в еврокубки, шестой сезон подряд. Также нужно хорошо выступить в Лиге Европы, потому что это отличное соревнование. Еще я уделяю особое внимание Кубку Франции в этом году. У меня много сожалений по поводу прошлогоднего матча с «Нанси».
У нас непростой жребий, но, даже если цель трудно достижима, она все равно должна быть у нас в голове, с самого начала соревнования, необходимо иметь эту мечту найти максимум эмоций в этом турнире».
«Ренн» сыграет против «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы.
Матчи пройдут в феврале.
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