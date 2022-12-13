Тренер «Ренна»: «Нужно хорошо сыграть против «Шахтера»

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Главный тренер «Ренна» Бруно Женезио поделился пожеланиями на следующий год.

У нас непростой жребий, но, даже если цель трудно достижима, она все равно должна быть у нас в голове, с самого начала соревнования, необходимо иметь эту мечту найти максимум эмоций в этом турнире».