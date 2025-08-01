Главный тренер Руха Иван Федик подвел итоги матча 1 тура УПЛ против СК Полтава (1:2). Его слова приводит УПЛ ТВ.

В первых матчах всегда очень много борьбы. Наш соперник — команда, которая только вошла в УПЛ, они хотели себя показать. Мы знали, что будет очень тяжело. Мы не показали какого-то хорошего перформанса, очень хорошей игры, но сейчас было очень важно именно добыть 3 очка.

Полтава играла очень агрессивно. Все наши атаки, которые шли между линиями, останавливались с помощью фола, часто без карточек эти фолы были. То есть практически оставалась только игра за спиной, которую мы очень плохо использовали в 1-м тайме. Но команда очень хорошая, и я думаю, что привыкнув к ритму УПЛ, они будут набирать очки.

Я считаю, что все спорные моменты были трактованы в нашу сторону, особенно то, что нам не позволяли проводить атаки через игру между линиями, они останавливались все фолами, часто эти фолы пропускались. Такое было впечатление, что рефери сопернику позволял это делать. Соответственно, на этом мы, конечно, акцентировали внимание, особенно, когда были очень жесткие подкаты с риском причинения травмы. Сама игра была очень боевой и жесткой.

Для команды, которая играет 1 в 1, конечно, удаление меняет всю игру в обороне. Но, с другой стороны, они сели низко и не оставляли нам зон. Поэтому сложно сказать, пошло это в плюс или в минус, - сказал Федик.