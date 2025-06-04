Тренер Руха возглавит ЛНЗ

Срок контракта – 2 года

1 день назад

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ЛНЗ Черкассы заключил контракт с новым главным тренером. Как сообщает Татотаке, 51-летний Виталий Пономарев возглавит команду перед стартом нового сезона Украинской Премьер-Лиги. Контракт рассчитан на два года.

Вместе с Пономаревым в Черкассы перейдет весь его тренерский штаб, с которым он ранее работал во львовском Рухе. Ассистентами станут Иван Шуга и Геннадий Щекотилин, тренером по физподготовке — Виталий Романюк, тренером вратарей — Андрей Радь.

Предыдущий наставник ЛНЗ Роман Григорчук покинул клуб после завершения сезона. Под его руководством команда финишировала 12-й в турнирной таблице УПЛ, набрав 31 очко в 30 матчах.

Для Виталия Пономарева это будет второй опыт работы на уровне элитного дивизиона Украины.

Ранее, Пономарев комментировал свое возможное назначение в ЛНЗ.

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