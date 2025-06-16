Тренер молодежной сборной Финляндии Мика Лехкосуо высказался после поражения от украинской команды со счетом 0:2 во втором туре чемпионата Европы U-21. Его мнение передал Суспільне спорт.

«Мы слабо провели первый тайм. У Украины многое получалось. Наш коллективный прессинг не работал. Мы, конечно, готовились к Украине, их игрокам, к тому, как они держат мяч, но действовали не так организованно, как должны были. Конечно, я беру на себя ответственность.

В перерыве исправили некоторые моменты и выглядели агрессивнее, создавали проблемы сопернику своим прессингом. Это дало нам энергию для атаки. Давили, но нам не хватило первого гола, чтобы иметь возможность зацепиться за положительный результат. Украина меня не удивила. Их командная работа была такой, какую мы и ожидали. Да, у них есть классные футболисты, но мы были к этому готовы.

На турнире три матча, и каждый раз всё упирается в третью игру. Да, мы не выиграли два стартовых матча, но знаем, что игра с Данией будет решающей. Но если до матча с Украиной нам могло быть достаточно ничьей, то сейчас надо побеждать. В этом и есть разница», — сказал Лехкосуо.