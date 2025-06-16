Тренер сборной Украины дал характеристику соперникам на Евро-2025
Молодежка успела сыграть с Данией и Финляндией
около 2 часов назад
Наставник молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса дал характеристику соперникам по квартету D. Его слова приводит УАФ.
Я и раньше смотрел матчи Дании и Нидерландов и считаю нашу группу очень ровной. Доказательством является поединок между Финляндией и Нидерландами, который закончился вничью. Это касается не только нынешнего турнира. Да, Финляндия ранее обыгрывала Германию, да и в матче с Нидерландами вела — 2:0. Дания тоже очень хорошая команда. Так что легких соперников здесь нет, очень ровный подбор команд, — рассказал Мельгоса.
После двух туров Украина имеет три очка и продолжает борьбу за выход в плей-офф Евро-2025. В третьей игре украинцы встретятся с Нидерландами (18 июня).
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