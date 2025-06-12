Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса перед стартом на Евро-2025 (U-21) раскрыл задачи команды на турнир.

Да, я помню Евро [под руководством Руслана Ротаня, Украина дошла до полуфинала, – прим.], потому что лично наблюдал за командой. Сборная хорошо показала себя во время турнира и выполнила отличную работу.

Для меня оценка команды — это не только о результате на Евро, но и весь двухлетний процесс отбора. Я имею в виду развитие игроков и футбол, в который они играют. Например, недавно мы играли против Испании — очень сильной команды. И мы увидели, что наши игроки могут конкурировать с испанцами. Это также часть этого процесса. Мы рады, что получили такой опыт.

На Евро мы хотим придерживаться своих идей и принципов игры, чтобы игроки продолжали расти в уверенности в себе. И чтобы в будущем они могли быстро адаптироваться к новой среде и делать следующие шаги на пути к первой сборной.

Конечно, все игроки, тренерский штаб и персонал сборной хотят показать лучший результат – выйти в финал и выиграть Евро. Сделаем все, что в наших силах, чтобы достичь максимума и осуществить наши желания. Но нужно понимать, что это большой турнир, где сыграют очень сильные команды. Посмотрим, как все сложится, – заявил Мельгоса в интервью ua.tribuna.com.