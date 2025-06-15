Тренер сборной Украины назвал главные козыри Финляндии перед битвой за выживание на Евро
«Сине-жёлтые» после шокирующего стартового поражения больше не имеют права на ошибку
18 минут назад
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса поделился оценкой сильных сторон соперника перед матчем второго тура группового этапа Евро-2025 против Финляндии. Слова специалиста передает прессслужба УАФ.
Сборная Финляндии — это команда, которая никогда не сдается. Они очень последовательны в своих действиях, они прилагают много усилий в каждом матче, не сомневаются в себе. В Финляндии сезон в разгаре, так что игроки в хорошей физической форме. Мне нравится менталитет команды, то, что они всегда играют до конца, у них высокое качество игроков. Для нас это очень серьезный соперник.
Я знаю, что здесь много болельщиков из Финляндии. Даже мой брат приезжает из Финляндии, потому что он там живет. Я попросил его поддержать Украину на этот раз, чтобы помочь нам. Уверен, что атмосфера будет супер. Мы уже играли здесь, в Кошице, и было много украинских болельщиков. Это великолепная атмосфера такого турнира, и для нас это тоже будет очень хороший опыт — сыграть на заполненном стадионе.
Вторую игру «сине-желтых» на молодежном Евро-2025 можно посмотреть уже сегодня, 15 июня. Прямая трансляция матча Финляндия – Украина. Также XSPORT проведет текстовую трансляцию встречи. Начало – в 19:00 по Киеву.
Ранее своим мнением относительно игры поделился главный тренер молодежной сборной Финляндии Мика Лехкосуо.
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