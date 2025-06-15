Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса поделился оценкой сильных сторон соперника перед матчем второго тура группового этапа Евро-2025 против Финляндии. Слова специалиста передает прессслужба УАФ.

Сборная Финляндии — это команда, которая никогда не сдается. Они очень последовательны в своих действиях, они прилагают много усилий в каждом матче, не сомневаются в себе. В Финляндии сезон в разгаре, так что игроки в хорошей физической форме. Мне нравится менталитет команды, то, что они всегда играют до конца, у них высокое качество игроков. Для нас это очень серьезный соперник.

Я знаю, что здесь много болельщиков из Финляндии. Даже мой брат приезжает из Финляндии, потому что он там живет. Я попросил его поддержать Украину на этот раз, чтобы помочь нам. Уверен, что атмосфера будет супер. Мы уже играли здесь, в Кошице, и было много украинских болельщиков. Это великолепная атмосфера такого турнира, и для нас это тоже будет очень хороший опыт — сыграть на заполненном стадионе.