Тренер сборной Украины сказал всё, что думает о двойном не приезде Степанова к «сине-жёлтым»

Сергей Стаднюк

Куратор юношеских сборных УАФ Унаи Мельгоса в интервью ua.tribuna.com подробно прокомментировал «войну» PASS и Агентов, а также скандальный неприезд нападающего Байера Артема Степанова в сборную Украины U-20.

❓ Вы упомянули об агентах. Следили ли вы за информационной войной между платформой PASS и агентством Шаблия, в которую вас тоже втянули?

💬 Да, у меня есть базовая информация. Конечно, я информирован, ведь это часть моей работы. И это, собственно, все, что я могу сказать по этому поводу.

Я работаю с людьми из PASS в федерации. Также общаюсь с агентами — это часть моей профессиональной деятельности. Я стараюсь быть открытым человеком, потому что иногда они действительно могут предоставить хорошую информацию. В общем, я верю, что люди хотят помочь. Конечно, есть человеческий фактор, личные интересы и бизнес.

Но в своей работе я руководствуюсь таким принципом: если мне нужна информация — я спрашиваю. Если кто-то хочет со мной поговорить — я открыт. Но есть границы. Я четко понимаю свою ответственность: заботиться о игроках, заботиться о УАФ и через свою работу заботиться также о стране, в которой я работаю.

Моя главная цель — помогать тренерам в национальной команде, делать хорошую работу в молодежной сборной. Я общаюсь с Сергеем, с президентом УАФ, с другими людьми. У меня не так много времени. Иногда хочу поговорить с женой, понимаете? И мне нужно время не для скандалов, а для жизни.

Я никогда не был частью этого бизнеса, он мне не нравится. Я всегда избегал этого. Когда я вижу, что разговор переходит границу, я говорю: «Стоп. Довольно». Мне приходит множество сообщений, почему я не вызываю того или иного футболиста. Я всегда отвечаю: «Спасибо вам за информацию». Мы выбираем игроков вместе со своим штабом, которые, на наш взгляд, лучше всего подходят сборной. И на этом все.

Я працюю з людьми з PASS у федерації. Також спілкуюся з агентами — це частина моєї професійної діяльності. Я намагаюся бути відкритою людиною, бо іноді вони справді можуть надати хорошу інформацію. Загалом, я вірю, що люди хочуть допомогти. Унаї Мельгоса

❓ Вся эта буря началась с Артема Степанова и его не приезда в сборную. Расскажите, что там произошло?

💬 Как я уже говорил — я не люблю обсуждать конкретных игроков, особенно когда речь идет о молодых ребятах. Уже была реакция УАФ на эту ситуацию.

Мы заботимся обо всех игроках — не только об Артеме, а обо всех ребятах, с которыми я работал в молодежных категориях. Для меня самое важное — индивидуальные отношения с ними.

Я имел личные разговоры с окружением Степанова и самим Артемом. Между нами все нормально, понятно и нет никаких проблем. Я всегда думаю, как мы, тренеры, можем помочь игрокам. Как лучше подойти к ним во время сборов, что работает, а что — нет.

Вот это и есть мой фокус в работе - работать с тренерами, чтобы лучше поддерживать игроков. Но при этом — никто не заставляет футболистов приезжать в сборную. Это — их решение. Хочешь — приезжаешь, не хочешь — нет.

Они сами выбирают, какими должны быть их отношения с национальной командой. Мы никогда не будем оказывать давление или заставлять кого-то выступать за сборную. Конечно, мы видим реакцию общества и фанатов.

Но для меня главное, чтобы люди знали, что эта ситуация будет решена. И лучший путь ее решения — это то, что мы уже делаем. Этоспілкування з людьми, де менше емоцій і більше розуміння.

Я розумію вболівальників. На жаль, як ви правильно сказали, люди іноді фокусуються не на головному. Ми працюємо, щоб покращити всі процеси, які відбуваються у системі збірних.

Звичайно, як тренер збірної U-21 я багато спілкуюся з різними людьми, але роблю це напряму, а не через інших. Моя відповідальність як тренера, координатора й людини — намагатися зрозуміти іншу сторону.

Я на 100% впевнений, що Степанов хоче грати за збірну, і ми вирішимо цю ситуацію. Так, бувають моменти, коли виникають такі труднощі, але не все завжди буває ідеально.

Я на 100% уверен, что Степанов хочет играть за сборную. Унаи Мельгоса

❓ Что делать, чтобы в будущем такие ситуации не повторялись?

💬 Я повторюся – некоторые вещи оказываются в фокусе, потому что кто-то хочет, чтобы они там были. Я всегда обсуждаю такие темы с Сергеем. В футболе есть много других вещей вокруг, о которых мы должны заботиться на все 100%.

Моя стратегия — видеть ситуацию четко, определить, что произошло на самом деле, что является главной сутью, и принимать решения, исходя из фактов. Мы ищем информацию, говорим со всеми вовлеченными и принимаем решения.

Сейчас у нас есть технический директор [Игорь Дедышин – прим.], который занимается этими вопросами. Я уверен, он поможет нам не допустить ошибок в будущем. Повторю, было бы лучше, если бы мы сосредоточились на действительно важных вещах.

❓ Мы просто пытаемся понять, что из того, что говорили Вацко и Спиваковский правда, а что нет. Поэтому не обижайтесь на такие вопросы.

💬 Все в порядке. Это правильный вопрос, но я повторю: если возникает какая-то ситуация – я никогда не избегаю ее, а разбираюсь с ней. Но часто бывает так, как вы сказали: есть люди, у которых есть бизнес-интерес, и они пытаются сделать из этого шумиху.

Если есть проблема с игроком, то я всегда начинаю с разговора с ним: «Что с тобой произошло?», «Как ты себя чувствуешь?», «Это реально? Или это, возможно, лишь восприятие ситуации?»

И, во-вторых, я очень требователен к себе. Если я допускаю ошибку, то я это признаю и расстраиваюсь из-за этого. Далее я анализирую – «Что я сделал не так?», «Могу ли я изменить свое поведение?» И я работаю над тем, чтобы решить проблему. Я не хочу добавлять страдания к тому, что уже произошло.

Я очень вовлечен в процессы УАФ. Да, мы можем ошибаться. Но если я ошибусь, то я не буду молчать. Я сделаю выводы и не допущу повторения.

Как я говорю игрокам: «Окей, мы сделали ошибку в этом матче. В следующий раз мы не можем допустить той же самой. Возможно — другой. Но не той же самой».

Да, мы можем ошибаться. Но если я ошибусь, то не буду молчать. Я сделаю выводы и не допущу повторения. Унаи Мельгоса

❓ Последний вопрос по этой теме. Очень часто в этой всей истории звучала фамилия Езерского. В частности, в ситуации с Артуром Шахом. Обсуждали ли вы это с Владимиром? Возможно, проводится какое-то внутреннее расследование.

💬 Я не читал ничего от самого игрока. Но когда возникает подобная ситуация, я всегда стараюсь узнать информацию со всех сторон. Потому что иногда то, что сказано, может восприниматься по-разному. И тогда мы начинаем неправильно истолковывать слова. Это вызываетконфликты.

Я общаюсь со всеми тренерами сборных. С одними больше говорю о футболе, с другими — о методологии, матчах, жизни, как они справляются с ситуацией в стране. Для меня важно, чтобы каждый человек, с которым я работаю, становился немного лучше профессионально после нашего взаимодействия. Это одна из моих целей.

Не думайте, что такие ситуации возникают только в Украине. В других странах тоже происходят такие истории. Поверьте, я говорил со всеми и всю ответственность беру на себя.

Не думайте, что такие ситуации возникают только в Украине. Унаи Мельгоса

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