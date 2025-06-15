Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко подвел итоги июньского сбора в Испании, который предшествовал ЧМ-2025, который примет Чили. Его слова приводит УАФ.

Все было хорошо. Благодаря руководству УАФ у команды были хорошие условия, футболисты работали в чудесном настроении. Как я уже говорил перед сбором, мы продолжаем строить игру, которую хотим видеть в сборной. Рассчитывали увидеть в деле различные взаимодействия. Пока все идет по плану.

К сожалению, в первом матче против Мурсии травмировался нападающий Владислав Герич, который не смог доработать до конца сбора.

Вторая игра была уже более информативной. Сборная США U-19, с которой мы сыграли – 1:1, – организованная команда с быстрыми исполнителями в атаке. Думаю, что где-то семь-восемь игроков этой команды поедут на ЧМ в Чили. Мы остались очень довольны этим спаррингом.