Тренер сборной Украины U-20 дал оценку спаррингам, которые предшествовали чемпионату мира
Чемпионат мира пройдет осенью
11 минут назад
Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко подвел итоги июньского сбора в Испании, который предшествовал ЧМ-2025, который примет Чили. Его слова приводит УАФ.
Все было хорошо. Благодаря руководству УАФ у команды были хорошие условия, футболисты работали в чудесном настроении. Как я уже говорил перед сбором, мы продолжаем строить игру, которую хотим видеть в сборной. Рассчитывали увидеть в деле различные взаимодействия. Пока все идет по плану.
К сожалению, в первом матче против Мурсии травмировался нападающий Владислав Герич, который не смог доработать до конца сбора.
Вторая игра была уже более информативной. Сборная США U-19, с которой мы сыграли – 1:1, – организованная команда с быстрыми исполнителями в атаке. Думаю, что где-то семь-восемь игроков этой команды поедут на ЧМ в Чили. Мы остались очень довольны этим спаррингом.
Напомним, в рамках подготовки к юношескому чемпионату мира-2025 сборная Украины U-20 в Испании сыграла против Мурсии U-21 (2:0) и США U-19 (1:1).
ЧМ-2025 (U-20) пройдет с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили: Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька. Участие в форуме примут 24 команды из шести конфедераций. Сначала они будут соревноваться в шести квартетах. По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, которые займут третье место, выйдут в 1/8 финала. Далее – по привычной схеме.
Сине-желтые попали в группу B: Корея, Украина, Парагвай, Панама.
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