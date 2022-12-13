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Тренер сборной Южной Кореи объявил об уходе из команды

Он вывел команду в плей-офф ЧМ-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
13 декабря 16:28
Тренер сборной Южной Кореи объявил об уходе из команды
Фото: As

Португальский тренер Паулу Бенту официально объявил об уходе с поста тренера сборной Южной Кореи.

«После моего пребывания в сборной Южной Кореи я хотел бы выразить, что я чувствую.

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить народ Южной Кореи за всю их поддержку в течение последних четырех лет. Я также хотел бы поблагодарить весь персонал.

Я особенно благодарен игрокам за их профессионализм, трудовую этику и поведение. Они дали мне возможность испытать одно из самых прекрасных переживаний в моей жизни, то, что я никогда не забуду.

Это был фантастический профессиональный опыт, со взлетами и падениями, но самым важным была способность игроков реагировать в плохие моменты, что помогло нам стать сильнее как команде.

Лично у меня нет слов, чтобы поблагодарить вас всех за уважение, привязанность и поддержку, которые вы проявили во время этого удивительного опыта. Я хотел бы поздравить всех людей, которые участвовали в этом путешествии, которое было фантастическим и сделало корейскую нацию счастливой и гордой.

Но я должен от всей души поздравить всех игроков, на которых лежит главная заслуга за все, чего мы достигли. Своему штабу я просто скажу, что без их профессионализма и преданности было бы невозможно испытать все это.

Пришло время уходить и смотреть в будущее, желая всего наилучшего корейскому футболу. Корея всегда будет частью моей жизни, а игроки навсегда останутся в моем сердце».


Он вывел Корею в плей-офф ЧМ-2022. В 1/8 финала команда была разгромлена Бразилией (1:4).

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Южной Кореи (футбол)

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