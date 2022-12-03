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Тренер Швейцарии: «С Сербией мы сыграли отлично. Эмоции колоссальные»

Якин – о выходе в плей-офф
Футбол Чемпионат мира по футболу
14:14
Тренер Швейцарии: «С Сербией мы сыграли отлично. Эмоции колоссальные»
Фото: Kicker

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился мнением Mundo Deportivo о победе над Сербией и выходе в плей-офф ЧМ-2022.

«Мы очень хорошо начали игру, но потом было непросто. Однако команда смогла правильно отреагировать. Было много эмоций. Таков футбол. Ты радуешься, когда побеждаешь. Мы добились отличного результата. Португалия? Если мы сможем хорошо начать этот матч и наша тактика сработает, всё будет возможно.

С Сербией мы сыграли отлично. Эмоции колоссальные. После игры чувствуешь огромную пустоту, когда все вдруг заканчивается. Но это сказочная пустота».


Швейцария сыграет с Португалией в 1/8 финала ЧМ.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Швейцарии (футбол) сборная Сербии (футбол)

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