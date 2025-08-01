Ассистент главного тренера СК Полтава Игорь Тимченко подвёл итоги матча 1 тура УПЛ против Руха (2:1). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Я согласен, что не хватило глубины состава. У нас сейчас, к сожалению, травмированы 4 игрока - и все основные. Это Даниленко, Щербак, Коцюмака, и мы взяли парня, Кобзаря, который тоже травмировался, получил тяжелую травму. Плюс во втором тайме получил травму Марусич - это еще добавило нам сложностей. Конечно, наверное, нам их не хватило.

Были другие люди, которые должны были на поле отдаваться - они отдавались. Конечно, сыграло против нас и удаление, потому что вдесятером стало уже тяжело играть.

Мне не за что упрекнуть наших футболистов, это был дебют для нас. Да, дебют неудачный, но в отношении у меня к ним нет претензий, - рассказал Тимченко.