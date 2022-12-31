Тренер клуба из оккупированного города не знает, возродится ли команда
Экс-тренер украинского клуба – о прекращении существования: «Это все фигня»
Жабченко резко отреагировал на слухи о команде Первой лиги
31 декабря 2022г. 21:04
Игорь Жабченко / Фото - Горняк-Спорт
Бывший тренер «Горняк-Спорта» Игорь Жабченко прокомментировал слухи о потенциальном прекращении существования клуба.
Это все неправда, все раздули. Никто игроков не вызвал в город, это какой-то бред. Напишите, что это все фигня.
Напомним, «Горняк-Спорт» будет бороться за выживание в Первой лиге, заняв последнее место в своей группе.
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