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Экс-тренер украинского клуба – о прекращении существования: «Это все фигня»

Жабченко резко отреагировал на слухи о команде Первой лиги
Футбол Первая лига
31 декабря 2022г. 21:04
Экс-тренер украинского клуба – о прекращении существования: «Это все фигня»
Игорь Жабченко / Фото - Горняк-Спорт

Бывший тренер «Горняк-Спорта» Игорь Жабченко прокомментировал слухи о потенциальном прекращении существования клуба.

Это все неправда, все раздули. Никто игроков не вызвал в город, это какой-то бред. Напишите, что это все фигня.

Напомним, «Горняк-Спорт» будет бороться за выживание в Первой лиге, заняв последнее место в своей группе.

Источник: Украинский футбол Сергей Стаднюк
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Горняк-Спорт война

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