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Тренер Уругвая: «Команда сделала все возможное, чтобы пройти в следующий раунд»

«Селесте» не хватило гола для прохода
Футбол Чемпионат мира по футболу
08:26
Тренер Уругвая: «Команда сделала все возможное, чтобы пройти в следующий раунд»

Главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо прокомментировал Goal.com невыход команды в плей-офф ЧМ-2022.

«Команда сделала все возможное, чтобы пройти в следующий раунд. Футбол, настроение, игра, голы, созданные моменты, но это футбол. Возвращаемся домой с неприятным привкусом во рту.

Мы сделали максимум из того, что могли дать. FIFA сообщила о неверно назначенном пенальти, с которого Португалия забила гол. Этому есть доказательства. Но сейчас нет необходимости оправдываться».


Уругваю не хватило гола для прохода дальше.

Южная Корея вышла в плей-офф.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Уругвая (футбол) сборная Южной Кореи (футбол)

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