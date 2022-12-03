Сам не гам и другому не дам. Обзор матча Гана – Уругвай
Тренер Уругвая: «Команда сделала все возможное, чтобы пройти в следующий раунд»
«Селесте» не хватило гола для прохода
Главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо прокомментировал Goal.com невыход команды в плей-офф ЧМ-2022.
«Команда сделала все возможное, чтобы пройти в следующий раунд. Футбол, настроение, игра, голы, созданные моменты, но это футбол. Возвращаемся домой с неприятным привкусом во рту.
Мы сделали максимум из того, что могли дать. FIFA сообщила о неверно назначенном пенальти, с которого Португалия забила гол. Этому есть доказательства. Но сейчас нет необходимости оправдываться».
Уругваю не хватило гола для прохода дальше.
Южная Корея вышла в плей-офф.
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