Тренер Жироны обеспокоен ситуацией с Цыганковым
Виктор этим летом может покинуть Каталонию
около 1 часа назад
Виктор Цыганков / Фото - ФК Жирона
Жирона готова рассмотреть предложения по трансферу украинского вингера Виктора Цыганкова в размере 20 миллионов евро, сообщает El Nacional.
Тренер Жироны Мичел обратился к руководству с просьбой не отпускать Цыганкова, которого считает ключевой фигурой в каталонском клубе.
Ранее сообщалось, что к украинскому футболисту проявляет серьезный интерес Ноттингем Форест.
В прошлом сезоне Цыганков за Жирону провел 32 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Контракт украинца с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.