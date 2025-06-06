Тріумфа в Лиге Европы оказалось недостаточно. Тоттенхэм уволил Постекоглу
Специалист провалился в АПЛ
около 6 часов назад
Сезон 2024/25 на внутренней арене сложился для Тоттенхэма крайне неудачно: команда завершила сезон лишь на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ.
Европейская кампания лондонцев принесла утешение: команда Анге Постекоглу отпраздновала свой первый трофей за многие годы, выиграв Лигу Европы.
В финале турнира «шпоры» победили Манчестер Юнайтед со счётом 1:0. Как оказалось, это был последний матч лондонцев под руководством предыдущего тренера.
Президент клуба Дэниел Леви серьёзно рассматривал возможность увольнения Постекоглу, и в пятницу появилась новость о том, что 59-летний специалист уволен.
Так что попадание в Лигу чемпионов ему оказалось недостаточно. По сообщениям СМИ, Тоттенхэму придётся заплатить ему ещё шесть миллионов фунтов компенсации.
Постекоглу был тренером Тоттенхэма в течение двух сезонов, за это время он возглавлял команду в 101 официальном матче.