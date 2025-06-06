Трубін и Лунін попали в пятерку самых дорогих вратарей мира

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых дорогих голкиперов планеты. Первое место занял вратарь Брайтона Барт Вербрюгген - его рыночная стоимость составила 64,3 миллиона евро.

На второй позиции оказался украинец Анатолий Трубин, который защищает цвета Бенфики — его оценили в 46,7 миллионов. Тройку замкнул Давид Райя, стоимость которого составляет 42 миллиона евро.

Также в пятерке оказался еще один представитель Украины Андрей Лунин. Рыночная цена вратаря мадридского Реала составила 41,3 миллионов евро.

В сезоне, который завершился, Лунин провел за сливочных 14 официальных встреч, в которых пропустил 19 голов и оформил шесть сухих матчей. Трубин в кампании 2024/25 отыграл 47 матчей за Бенфику, пропустив 48 мячей и записав на свой счет 19 игр без пропущенных.

Ранее Трубин оценил неоднозначный сезон Бенфики.