Цыганков отказался от продления контракта с «Динамо»

Полузащитник, вероятно, сменит клуб

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков покинет команды.

Сообщается, что он отказался продлевать контракт с клубом. Он намерен сменить команду.

Вероятно, что игрока продадут зимой, хотя не исключено, что хавбек доиграет сезон в УПЛ. Его соглашение завершается в конце сезона.

В «Динамо» надеются, что смогут уговорить своего лидера остаться. Он может оказаться в Нидерландах.

На счету Виктора 23 матча в этом сезоне, девять голов и шесть ассистов.