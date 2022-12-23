Голландский гранд попытается подписать Цыганкова
Цыганков отказался от продления контракта с «Динамо»
Полузащитник, вероятно, сменит клуб
23 декабря 16:22
Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков покинет команды.
Сообщается, что он отказался продлевать контракт с клубом. Он намерен сменить команду.
Вероятно, что игрока продадут зимой, хотя не исключено, что хавбек доиграет сезон в УПЛ. Его соглашение завершается в конце сезона.
В «Динамо» надеются, что смогут уговорить своего лидера остаться. Он может оказаться в Нидерландах.
На счету Виктора 23 матча в этом сезоне, девять голов и шесть ассистов.