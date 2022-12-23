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Цыганков отказался от продления контракта с «Динамо»

Полузащитник, вероятно, сменит клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 16:22
Цыганков отказался от продления контракта с «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков покинет команды.

Сообщается, что он отказался продлевать контракт с клубом. Он намерен сменить команду.

Вероятно, что игрока продадут зимой, хотя не исключено, что хавбек доиграет сезон в УПЛ. Его соглашение завершается в конце сезона.

В «Динамо» надеются, что смогут уговорить своего лидера остаться. Он может оказаться в Нидерландах.

На счету Виктора 23 матча в этом сезоне, девять голов и шесть ассистов.

Источник: Динамо Киев Inside Андрей Усмонов
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Виктор Цыганков Динамо Киев

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