Тухель: «Сейчас я взял перерыв. Наслаждался работой в «Челси»
Тухель не заинтересован в работе в сборной Германии
Тренер предпочитает возглавить клуб
13:28
Фото: AFP
Бывший тренер «Челси» Томас Тухель не возглавит сборную Германии.
Наставник не заинтересован в работе со сборными. Он намерен возглавить клуб, сообщает Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Тухель взят отпуск до конца сезона. Впрочем, он ждет предложения от топ-клуба.
Ранее сообщалось, что немец не против возглавить «Ювентус» или клуб АПЛ.
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