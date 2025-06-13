Туран: «Моя цель – больше никогда не дать Динамо стать чемпионами Украины»

Турецкий тренер Шахтера сделал мощное заявление

24 минуты назад

Туран
Арда Туран. Фото: Эюпспор

Говоря о ближайшей цели, главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран подчеркнул внутренние соревнования, где в прошлом сезоне его команду сместило с вершины киевское Динамо, которое завоевало чемпионство УПЛ.

«Знаю, что Динамо является важным соперником. Я очень их уважаю. Но моя цель – никогда больше не дать им стать чемпионами Украины. 
Моя первая цель, безусловно, снова стать чемпионом Украины. Это наша первая цель, а в краткосрочной перспективе – играть в Европе матчи, которые имеют в названии слово финал, такие как четвертьфинал, полуфинал или финал. Мы должны верить в это. Это моя мечта», – сказал Туран в интервью клубной пресс-службе Шахтера.

По итогам сезона 2024/25 донецкий Шахтер набрал 62 очка и завершил чемпионат на третьем месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.

На международной арене в новом сезоне горняки примут участие в Лиге Европы. Команда Арды Турана начнет свой путь в этом турнире с первого квалификационного раунда.

Ранее сообщалось, что Арда Туран готовит первый летний трансфер донецкого Шахтера.

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