Туран: «Моя цель – больше никогда не дать Динамо стать чемпионами Украины»
Турецкий тренер Шахтера сделал мощное заявление
24 минуты назад
Говоря о ближайшей цели, главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран подчеркнул внутренние соревнования, где в прошлом сезоне его команду сместило с вершины киевское Динамо, которое завоевало чемпионство УПЛ.
«Знаю, что Динамо является важным соперником. Я очень их уважаю. Но моя цель – никогда больше не дать им стать чемпионами Украины.
Моя первая цель, безусловно, снова стать чемпионом Украины. Это наша первая цель, а в краткосрочной перспективе – играть в Европе матчи, которые имеют в названии слово финал, такие как четвертьфинал, полуфинал или финал. Мы должны верить в это. Это моя мечта», – сказал Туран в интервью клубной пресс-службе Шахтера.
По итогам сезона 2024/25 донецкий Шахтер набрал 62 очка и завершил чемпионат на третьем месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.
На международной арене в новом сезоне горняки примут участие в Лиге Европы. Команда Арды Турана начнет свой путь в этом турнире с первого квалификационного раунда.
Ранее сообщалось, что Арда Туран готовит первый летний трансфер донецкого Шахтера.