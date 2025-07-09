Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран поделился своими мыслями о предстоящем матче против финского Ильвеса на пресс-конференции перед первой игрой квалификации Лиги Европы. Он отметил, что команда тщательно изучила соперника и хорошо подготовилась к противостоянию, проанализировав особенности их стиля игры.

Наставник «горняков» подчеркнул, что ожидается непростая встреча, но при этом выразил уверенность в своих игроках, добавив, что они должны порадовать украинских болельщиков.

«Честно скажу, я считаю, что у них очень хорошая организация. В своих матчах национального чемпионата, независимо от того, выиграли они или проиграли, они всегда доминировали на поле. Они играют с тремя защитниками. Возможно, кому-то такая схема нравится больше. У них хорошая командная структура. Они владеют мячом, стараются играть в пас. У них есть план на каждый участок поля. Но я верю, что мы очень хорошо их проанализировали до мелочей. Сегодня очень легко получить видео с играми любой команды. И я убежден, что после нашего анализа эта команда уже не является для нас тайной. У них хорошая организация, и мы действительно будем играть против сильной команды завтра. Это будет значительно более сложный поединок, чем многие ожидают. И я верю, что мы действительно готовы к этому матчу. Мы хотим построить семью и организацию. И каждый день для нас будет новым финалом. Потому что, когда страна, футболисты и их семьи находятся в таких условиях, мы должны работать для того, чтобы делать их счастливыми каждый день. Мы даже не рассматриваем это как две игры, для нас это просто одна игра. И я уверен, что завтра мы будем в наилучшей форме», – цитирует Турана пресс-служба Шахтера.

Первая встреча Шахтера и Ильвеса состоится 10 июля в Любляне – столице Словении. Начало матча назначено на 21:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 17 июля.

В случае успеха в двухматчевом противостоянии украинский клуб встретится с турецким Бешикташем во втором квалификационном раунде.