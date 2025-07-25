Главный тренер Шахтера Арда Туран подвел итоги матча 2 квалификационного раунда Лиги Европы против Бешикташа (4:2). Его слова приводит Fanatik.

Играть в Стамбуле непросто. Мы начали матч сбалансировано, и я доволен тем, как игроки выполнили установку. Позитивы берем с собой, а на негативы должны сосредоточиться. Пропустить три такие простые гола – недопустимо на этом уровне. Если ты настолько контролируешь игру, счет должен быть другим.

Когда мне было 19, я получил красную карточку в матче за Бордо и испортил игру. Я не отниму у них право ошибаться. Но если мы хотим идти на более высокий уровень, таких голов пропускать нельзя. Тур еще не завершен. Бешикташ – великий клуб, и в матче в Кракове нам нужно играть еще лучше. Я этого ожидаю от своих игроков, - признался Туран.