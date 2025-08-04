Главный тренер Шахтера Арда Туран поделился анализом матча стартового тура украинской Премьер-лиги против Эпицентра (1:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Сегодня мне понравился старт игры, первые 20 минут – у нас было много моментов, чтобы забить. Но, как видите, не удалось реализовать эти ранние возможности, и после этого игра стала для нас сложнее. Они тоже очень хорошо сыграли против нас, показали хорошую оборону. Но мы старались, давили каждую минуту, во всех моментах мы действовали хорошо. Я очень доволен первым матчем, потому что важно побеждать на этом этапе. Мы также показали хороший футбол. Теперь будем искать более атакующие решения, работаем над этим. Я очень доволен оборонительной работой, а также игрой некоторых футболистов, которые вышли с очень хорошей энергией. Это очень важно для нас, ведь наша идея – одна команда, одна семья. Никаких ротаций, ничего подобного. Мои игроки очень важны для меня, они как мои братья. И сегодня я увидел нечто очень ценное в этом смысле. Я очень рад этой идее.

Выступление команды? Это не моя работа, я думаю, это задача журналистов – делать оценки. Я смотрю на каждый момент с точки зрения как защиты, так и атаки. Думаю, вы сами видели, что это была очень сложная игра. Я считаю, она была даже сложнее, чем против «Панатинаикоса» или «Бешикташа», потому что это был первый матч, старт сезона, и ещё играли в 15:30. Я понимаю, что матч был непростым, и очень доволен им. Если я выиграю первый матч, то для меня это 10 из 10.

Я уже говорил раньше, это важно: время начала матча, против кого ты играешь, с какой командой – всё это имеет значение. Но мне нравится физическая реакция моих футболистов. И я понимаю, что это нелегко. Я хочу изменить много вещей одновременно, в том числе и в защите. Изменить ментальность за один месяц сложно, но мы каждый день стараемся делать всё как можно лучше – и в защите, и в атаке. Но если ты хочешь иметь такую ментальность, ты должен быть готовым к физическим нагрузкам на 100 процентов. И я не хочу слышать никаких оправданий от своих игроков. Они очень хорошо поработали за последние полтора месяца. Мне нравится их энергия, они хорошо тренировались. Мы на правильном пути, но если я сейчас скажу, что за месяц мы всё изменили, это будет неправдой. У нас есть мечта на будущее, но идем к ней шаг за шагом.