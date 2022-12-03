Осеннее открытие «Динамо» признался, за кого болеет на чемпионате мира-2022
Турецкий клуб не ведет переговоров с «Динамо» по Беседину
Однако, интерес к форварду есть
Артем Беседин / Фото - ФК Динамо Киев
Константин Нестеренко, агент нападающего «Динамо» Артема Беседина, прокомментировал информацию по поводу интереса к своему клиенту со стороны турецкого «Сивасспора».
Это неправда. Интерес есть, но до конкретных переговоров дело еще не дошло.
Контракт форварда с «Динамо» действует до конца 2024 года. В текущем сезоне на его счету лишь два ассиста в 20 матчах.
Ранее стало известно, что Беседин спрашивает советы у легендарного форварда киевлян.
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