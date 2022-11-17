Женская сборная Украины на Евро-2023 сыграет с Польшей, Сербией и еще трема сборными
Турция подала заявку на проведение Евро-2028 и 2032
У страны есть конкуренты
UEFA сообщил о получении заявок на проведение Евро-2028 и 2032.
Их принимали до 16 ноября включительно. На проведение турниров есть, как минимум, два претендента.
Турция хочет провести Евро-2028, но если не выйдет, то будет конкурировать за Евро-2032.
На 2028 конкурентом будет совместная заявка Великобритании и Ирландии. Свой перечень арен страны уже представили.
А вот за Евро-2032 Турция будет бороться с Италией. Все заявки уже были поданы.
Между ними пройдет ЧМ-2030, который может пройти в Украине.
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