Тьяго Силва: «Играть против европейских команд нелегко, но у нас другая мотивация»
Флуминенсе обыграл миланский Интер в 1/8 финала КЧС
около 2 часов назад
Бразильский Флуминенсе уверенно победил миланский Интер со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025. Поединок состоялся 30 июня, а 40-летний защитник бразильцев Тьяго Силва поделился эмоциями после игры.
Думаю, мы очень хорошо выступаем в этом турнире. Играть против европейских команд нелегко, но у нас есть другая мотивация. Я очень горжусь своей командой и собой, потому что 10 дней назад у меня была травма задней мышцы бедра. Сегодня было непросто играть. Теперь нам нужно качественно восстановиться, ведь через три-четыре дня снова придется выходить на поле. Я уже не молод, понимаете? Поэтому мне нужно хорошо отдохнуть.
Флуминенсе продолжает борьбу за титул лучшего клуба мира и готовится к четвертьфиналу.