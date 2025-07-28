Павел Василенко

Энцо Бертаньоли, сын бывшего вратаря Ромы Жулио Сержио, умер в возрасте 16 лет после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга.

Энцо долгое время находился в искусственной коме, и в последние дни его состояние резко ухудшилось. В 2020 году у него диагностировали опухоль, и борьба, последовавшая за этим, была крайне тяжелой, но и полной мужества.

Новость о смерти Энцо сообщил его отец в Instagram. Белые буквы на черном фоне, украшенные звездами вокруг имени и года рождения, символизируют наибольшую скорбь и утрату.

За последние четыре года Жулио Сержио открыто рассказывал о всех этапах мучительной борьбы своего сына. Энцо перенес операцию в 2022 году и вскоре стал символом борьбы с раком в Бразилии.

Его поддержали такие легенды мирового футбола, как Буффон, Бонуччи, Роналду, Неймар и Де Росси, а болельщики Ромы на протяжении всего года не забывали мальчика, разворачивая для него баннеры и распевая песни.

Особенно эмоциональный момент наступил, когда отец Хулио решил побрить голову вместе с сыном перед новым курсом химиотерапии, и видео этого поступка облетело весь мир и тронуло многие сердца.

O ex-goleiro Júlio Sérgio bicampeão brasileiro pelo Santos (2002 e 2004) teve uma atitude gigante ao raspar o cabelo junto do filho de 15 anos, que luta contra um tumor no cérebro.



Toda força do mundo, Enzo. ❤️ pic.twitter.com/IXjVtweHWN — Comando Santista (@ComandoSantista) July 18, 2025

К сожалению, мальчик не выдержал и проиграл самую важную битву в своей жизни.