У бывшего вратаря Ромы умер 16-летний сын
Печальную новость сообщил эксфутболист в своих соцсетях
около 7 часов назад
Энцо Бертаньоли, сын бывшего вратаря Ромы Жулио Сержио, умер в возрасте 16 лет после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга.
Энцо долгое время находился в искусственной коме, и в последние дни его состояние резко ухудшилось. В 2020 году у него диагностировали опухоль, и борьба, последовавшая за этим, была крайне тяжелой, но и полной мужества.
Новость о смерти Энцо сообщил его отец в Instagram. Белые буквы на черном фоне, украшенные звездами вокруг имени и года рождения, символизируют наибольшую скорбь и утрату.
За последние четыре года Жулио Сержио открыто рассказывал о всех этапах мучительной борьбы своего сына. Энцо перенес операцию в 2022 году и вскоре стал символом борьбы с раком в Бразилии.
Его поддержали такие легенды мирового футбола, как Буффон, Бонуччи, Роналду, Неймар и Де Росси, а болельщики Ромы на протяжении всего года не забывали мальчика, разворачивая для него баннеры и распевая песни.
Особенно эмоциональный момент наступил, когда отец Хулио решил побрить голову вместе с сыном перед новым курсом химиотерапии, и видео этого поступка облетело весь мир и тронуло многие сердца.
К сожалению, мальчик не выдержал и проиграл самую важную битву в своей жизни.
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