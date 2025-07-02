Бывший защитник франкфуртского Айнтрахта Мартин Хинтереггер лишился водительских прав из-за вождения в нетрезвом состоянии. Теперь в течение шести месяцев ему запрещено управлять автомобилем, а также придется заплатить штраф в размере 5 900 евро.

Это уже не первый инцидент с алкоголем в карьере игрока, который в 2022 году выиграл Лигу Европы с Айнтрахтом. Кроме того, его команда Австрия Клагенфурт завершила сезон 2024-25 на последнем месте в Австрийской Бундеслиге (12-е место из 12 клубов) и вылетела во Вторую лигу.

После завершения сезона Хинтереггер покинул Клагенфурт, так как его контракт был действителен только в случае участия клуба в Бундеслиге.

Стоит отметить, что 32-летний футболист вернулся в профессиональный футбол в январе 2025 года после перерыва более двух лет. За Клагенфурт он провел 14 матчей в Бундеслиге, получив 4 желтые карточки и сделав 2 ассиста, но клуб не избежал вылета.