«У нас сильные игроки». Ван Левен – о кадровом потенциале Кривбасса

Новый тренер Кривбасса Патрик ван Леувен прокомментировал свое назначение на должность наставника команды. Слова нидерландца передает пресс-служба клуба.

Рад приглашению возглавить Кривбасс. Клуб с великими традициями. Хочу, чтобы моя команда играла в интересный и атакующий футбол. У нас есть сильные игроки, которым мы поможем развиваться в дальнейшем, будем стремиться обеспечить успех Кривбасса в долгосрочной перспективе.

Я хочу, чтобы моя новая команда играла в красивый, атакующий футбол. Для меня всегда было ключевым интегрировать молодых футболистов в профессиональные команды и давать им шанс. Говорил с президентом и генеральным директором Клуба. Планируется усиление – новые футболисты, которые сделают команду сильнее.