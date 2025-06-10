«У нас сильные игроки». Ван Левен – о кадровом потенциале Кривбасса
Нидерландский специалист накануне официально возглавил криворожскую команду
около 4 часов назад
Новый тренер Кривбасса Патрик ван Леувен прокомментировал свое назначение на должность наставника команды. Слова нидерландца передает пресс-служба клуба.
Рад приглашению возглавить Кривбасс. Клуб с великими традициями. Хочу, чтобы моя команда играла в интересный и атакующий футбол. У нас есть сильные игроки, которым мы поможем развиваться в дальнейшем, будем стремиться обеспечить успех Кривбасса в долгосрочной перспективе.
Я хочу, чтобы моя новая команда играла в красивый, атакующий футбол. Для меня всегда было ключевым интегрировать молодых футболистов в профессиональные команды и давать им шанс. Говорил с президентом и генеральным директором Клуба. Планируется усиление – новые футболисты, которые сделают команду сильнее.
Перед этим Кривбасс объявил о прощании с очередным игроком. Также сообщалось, что ЛНЗ приобретет у криворожцев воспитанника Динамо.