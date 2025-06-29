Турецкий Галатасарай проявляет интерес к российскому вратарю ПСЖ Матвею Сафонову, об этом пишет издание Biyogala.

Однако, как отмечает источник, в списке приоритетных целей у стамбульского клуба находятся Джордж Петрович из Челси и Эмилиано Мартинес, который выступает за Астон Виллу. Лишь в случае неудачи на переговорах с этими двумя кандидатами Галатасарай может переключиться на Сафонова, который представляет сборную страны-агрессора.

В прошлом сезоне 2024/25 Сафонов сыграл 17 матчей за клуб, в которых пропустил 13 мячей.

Ранее также сообщалось, что руководство ПСЖ сделало окончательный выбор между Ильёй Забарным и Матвеем Сафоновым.