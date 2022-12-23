У «Реала» нет предложений по Азару, но клуб хочет продать бельгийца зимой

Похоже, вингер останется в Мадриде до лета

Эден Азар / Фото: Football Espana

У мадридского Реала нет ни одного предложения по вингеру Эдену Азару, сообщает Marca.

По информации источника, Реал выставил 31-летнего Азара на продажу, но пока не поступило ни одного предложения даже по его аренде.

Контракт Азара в Реале действует до 2024 года. В нынешнем сезоне Азар провел за Реал 6 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.

Ранее была информация, что Реал намерен продать Азара зимой.