«Реал» хочет попрощаться с Азаром уже зимой
У «Реала» нет предложений по Азару, но клуб хочет продать бельгийца зимой
Похоже, вингер останется в Мадриде до лета
23 декабря 10:51
Эден Азар / Фото: Football Espana
У мадридского Реала нет ни одного предложения по вингеру Эдену Азару, сообщает Marca.
По информации источника, Реал выставил 31-летнего Азара на продажу, но пока не поступило ни одного предложения даже по его аренде.
Контракт Азара в Реале действует до 2024 года. В нынешнем сезоне Азар провел за Реал 6 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.
Ранее была информация, что Реал намерен продать Азара зимой.
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