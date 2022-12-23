«Ювентусу» грозит понижение в классе и дисквалификация из еврокубков если вину клуба докажут
У «Ювентуса» большие проблемы с финансами. Аньелли продаст клуб летом
Уже есть пара кандидатов
23 декабря 22:50
Фото: Sky Sport Italia
Семья Аньелли, вероятно, продаст «Ювентус» летом.
У клуба есть большие финансовые проблемы. Как сообщает Tuttosport, в этом сезоне они начали лишь ухудшаться.
Более того, ситуация стал еще более плачевной из-за расследования властей и прокуратуры Италии в отношении клуба. Президента клуба Андреа Аньелли и других экс-функционеров подозревают в финансовых махинациях.
Клубу грозит понижение в Серию Б и исключение из еврокубков.
На покупку уже есть претенденты. Речь идет об американских и катарских инвесторах.
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