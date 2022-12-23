У «Ювентуса» большие проблемы с финансами. Аньелли продаст клуб летом

Уже есть пара кандидатов

Фото: Sky Sport Italia

Семья Аньелли, вероятно, продаст «Ювентус» летом.

У клуба есть большие финансовые проблемы. Как сообщает Tuttosport, в этом сезоне они начали лишь ухудшаться.

Более того, ситуация стал еще более плачевной из-за расследования властей и прокуратуры Италии в отношении клуба. Президента клуба Андреа Аньелли и других экс-функционеров подозревают в финансовых махинациях.

Клубу грозит понижение в Серию Б и исключение из еврокубков.

На покупку уже есть претенденты. Речь идет об американских и катарских инвесторах.