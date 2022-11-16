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У Зинченко снова проблемы со здоровьем

Украинский латераль «Арсенала» отравился
Футбол Украинские легионеры
17 ноября 00:31
У Зинченко снова проблемы со здоровьем
Александр Зинченко / Фото: Reuters

Украинский латераль «Арсенала» Александр Зинченко испытывал проблемы с желудком во время матча 16 тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:0), Evening Standard.

По информации источника, у Зинченко такая же проблема, как и у Гранита Джаки, который был заменен на 16 минуте.

После этого матча Зинченко не тренировался с командой, пребывая на лечении.

Напомним, после перехода Зинченко в «Арсенал», «канониры» выдали лучший старт в АПЛ в своей истории.

Петр Приходько
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Теги

Александр Зинченко Арсенал Лондон

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