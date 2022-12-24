УАФ обратилась в UEFA касательно возможного турнира на россии

Там планируется турнир юношеский турнир

УАФ направила письмо в UEFA на имя генерального секретаря Теодора Теодориса с разъяснениями по поводу проведение на россии юниорского турнира в волгограде.

«Нас особенно обеспокоила недавняя новость на сайте РФС и местных СМИ о том, что Россия будет принимать у себя футбольный турнир среди юношеских сборных под эгидой UEFA. Соревнования определены как часть программы развития UEFA по проведению турниров среди юношей и девушек до 16 лет. «В мае 2023 в Волгограде запланировано проведение международного турнира развития UEFA для юношеских сборных. Договоренность о проведении турнира была достигнута с UEFA несколько месяцев назад», - говорится в публикации. Учитывая однозначную позицию UEFA относительно войны в Украине и ряд решительных мер, принятых Советом FIFA и Исполнительным комитетом UEFA — таких, как решение об отстранении российских команд (и национальных сборных, и клубных команд) от участия в соревнованиях как FIFA, так и UEFA, принятые в первые дни войны, и эквивалентные положения относительно следующего сезона-2022/2023, принятые позже, во время заседания Исполнительного комитета UEFA в мае 2022 года, — если указанное заявление РФС соответствует действительности, этот турнир станет первым международным мероприятием, проведенным в стране-агрессоре с начала войны в Украине, осужденной всем цивилизованным миром, и фактически будет нарушением санкций, справедливо наложенных FIFA и UEFA на россию. Искренне верим, что вышеупомянутое заявление РФС неправдиво, и обращаемся за подтверждением этого».

Его планируют провести в мае 2023 года.