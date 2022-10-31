УАФ требует отстранить сборную Ирана от чемпионата мира-2022 и применить более жесткие санкции против рфс

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Очередное заседание исполкома УАФ состоялось 31 октября. В рамках него решено обратиться в FIFA и UEFA о санкциях в отношении футбольных ассоциаций россии и Ирана, сообщает пресс-служба организации.

— принимая во внимание информацию СМИ о систематических проявлениях нарушений прав человека в Иране, что может нарушать принципы и нормы Устава FIFA, учитывая резолюцию Совета Безопасности ООН 2231 относительно наложения санкций на Иран и вероятную причастность Ирана к военной агрессии рф против Украины, обратиться в FIFA с предложением рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из состава участников чемпионата мира по футболу-2022.