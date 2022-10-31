Зозуля прокомментировал возможность стать новым президентом УАФ
УАФ требует отстранить сборную Ирана от чемпионата мира-2022 и применить более жесткие санкции против рфс
В качестве аргументов организация приводит атаки на Украину дронами-камикадзе и попытку втянуть крымские клубы в российские лиги
31 октября 15:57
Фото - УАФ
Очередное заседание исполкома УАФ состоялось 31 октября. В рамках него решено обратиться в FIFA и UEFA о санкциях в отношении футбольных ассоциаций россии и Ирана, сообщает пресс-служба организации.
— принимая во внимание действия российского футбольного союза относительно интеграции футбольных клубов и федераций с временно оккупированных территорий Украины в российские соревнования и в структуру рфс, обратиться в FIFA и UEFA с призывом к принятию неотложных мер реагирования на действия рфс и применения в отношении рфс наиболее строгих санкций посредством исключения рфс из состава членов FIFA и UEFA;
— принимая во внимание информацию СМИ о систематических проявлениях нарушений прав человека в Иране, что может нарушать принципы и нормы Устава FIFA, учитывая резолюцию Совета Безопасности ООН 2231 относительно наложения санкций на Иран и вероятную причастность Ирана к военной агрессии рф против Украины, обратиться в FIFA с предложением рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из состава участников чемпионата мира по футболу-2022.
Ранее главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич призвал исключить Иран из ЧМ-2022.
Комментарии 0