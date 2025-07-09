Павел Василенко

Согласно научному исследованию, проведенному по заказу BBC, чемпионат мира по футболу следующего года в США, Мексике и Канаде станет самым загрязняющим в истории. Ученые независимого британского агентства Scientist for Global Responsibility утверждают, что турнир окажет разрушительное влияние на климат.

По их словам, чемпионат, который пройдет с 11 июня по 19 июля, выбросит в атмосферу более 9 миллионов тонн углекислого газа – столько же, сколько такие страны, как Люксембург, Кипр и Литва, выбрасывают за целый год.

Эта цифра значительно превышает 5,25 млн. тонн, ожидаемых для Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Это обусловлено, в основном, большими расстояниями, которые необходимо будет преодолеть широким американским континентом. Росту также способствует увеличение количества участников с 32 до 48, что приводит к увеличению количества матчей до 104.

Накануне чемпионата мира по футболу 2022 года Катар и ФИФА торжественно пообещали не оставлять углеродного следа. Организаторы чемпионата мира 2026 года не повторили это обещание, что невозможно.

В будущем баланс может еще больше ухудшиться, поскольку чемпионат мира 2030 года пройдет на двух континентах: его хозяевами будут Испания, Португалия и Марокко, а три матча пройдут в Асунсьоне (Парагвай), Буэнос-Айресе (Аргентина) и Монтевидео (Уругвай).