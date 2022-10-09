Удаление помешало «Кривбассу» одолеть «Минай». Вернидуб снова без победы

Номинальные хозяева весь тайм провели в меньшинстве

Фото - УПЛ

В шестом туре украинской Премьер-лиги «Кривбасс» на НСК «Олимпийский» сыграл вничью с «Минаем».

Основное событие матча произошло под конец первого тайма. Дибанго заработал второе предупреждение.

В меньшинстве подопечные Юрия Вернидуба продолжали владеть преимуществом. Однако его оказалось недостаточно для первой победы в чемпионате.

«Кривбас» уже в третий раз сыграл вничью и остается в зоне вылета. «Минай» с пятью пунктами – 11-й.

УПЛ, 5 тур

«Кривбасс» – «Минай» 0:0

«Кривбасс»: Сарнавский, Стецьков, Ловрич, Якимец, Дибанго, Капич (Банада, 87), Хомченовский, Татарков (Семенов, 70), Н.Волошин, Задерака (Микитишин, 87), Хобленко (Устименко, 90+3).

«Минай»: Бандура, Чуев, Гончар, Немчанинов, Трубочкин (Рогозинский, 61), Витенчук, Твердохлеб, Хахлев, Воробчак (Голуб, 76), Кулиев (Касимов, 61), Вишневский (Колесник, 46; Коломоец, 81).

Предупреждения: Н. Волошин, 14; Дибанго, 16, Капич, 72 – Кулиев, 57, Колесник, 68, Гончар, 85

Удаление: Дибанго