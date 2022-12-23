В UEFA подтвердили угрозы в сторону Украины
UEFA – мафия. В организации не хотят терять россию как члена и готовятся к возвращению команд страны-агрессора
Чеферин учится у Инфантино?
Фото: ВВС
UEFA не хочет терять РФС как члена организации и желает вернуть все российские команды к соревнованиям после того, как «геополитический конфликт утихнет». Такой стала реакция UEFA на желание РФС перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.
УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство россии в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнет снова интегрироваться в европейский.
Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации
Напомним, все российские клубы были исключены из соревнований UEFA после полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля.
Напомним, президент FIFA Джанни Инфантино заблокировал выступление президента Украины Владимира Зеленского перед финалом ЧМ-2022.