UEFA – мафия. В организации не хотят терять россию как члена и готовятся к возвращению команд страны-агрессора

Чеферин учится у Инфантино?

Фото: ВВС

UEFA не хочет терять РФС как члена организации и желает вернуть все российские команды к соревнованиям после того, как «геополитический конфликт утихнет». Такой стала реакция UEFA на желание РФС перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство россии в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнет снова интегрироваться в европейский. Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации

Напомним, все российские клубы были исключены из соревнований UEFA после полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля.

Напомним, президент FIFA Джанни Инфантино заблокировал выступление президента Украины Владимира Зеленского перед финалом ЧМ-2022.