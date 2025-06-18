Сергей Стаднюк

Молодежная сборная Украины проиграла в матче третьего тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Нидерландов (0:2). Таким образом, «сине-жёлтые» остались с тремя очками и не вышли из группы с третьего места.

Автор первого гола Лусиано Валенте был признан лучшим игроком матча по версии УЕФА. Техническая группа наблюдателей Европейского футбольного союза отметила его вклад в игру.

Он был ключевым в прессинге, хорошо взаимодействовал с партнерами и много работал по всему полю – к тому же забил первый мяч. УЕФА

Ранее ведущий известной программы раскритиковал молодежную сборную Украины после вылета с Евро-2025.