УЕФА назвал лучшего игрока матча Нидерланды – Украина
Это ожидаемо не представитель «сине-желтых», которые провалили турнир
около 3 часов назад
Лусиано Валенте / Фото - UEFA
Молодежная сборная Украины проиграла в матче третьего тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Нидерландов (0:2). Таким образом, «сине-жёлтые» остались с тремя очками и не вышли из группы с третьего места.
Автор первого гола Лусиано Валенте был признан лучшим игроком матча по версии УЕФА. Техническая группа наблюдателей Европейского футбольного союза отметила его вклад в игру.
Он был ключевым в прессинге, хорошо взаимодействовал с партнерами и много работал по всему полю – к тому же забил первый мяч.
Ранее ведущий известной программы раскритиковал молодежную сборную Украины после вылета с Евро-2025.
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