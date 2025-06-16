15 июня в рамках 2-го тура молодежного чемпионата Европы-2025 U-21 сборная Украины встретилась с командой Финляндии. Благодаря голам Владислава Ваната и Максима Брагару сине-желтые одержали уверенную победу со счетом 2:0.

После финального свистка эксперты УЕФА назвали лучшего футболиста этого матча — им стал именно Владислав Ванат, который открыл счет и сыграл ключевую роль в победе команды Мельгоси.

После двух туров сборная Украины имеет три очка и занимает второе место в группе D. В заключительном матче группового этапа сине-желтые сыграют против молодежной сборной Нидерландов.