УЕФА назвал лучшего игрока матча Украина – Финляндия на Евро-2025 U-21
Им стал форвард сине-жёлтых
около 1 часа назад
15 июня в рамках 2-го тура молодежного чемпионата Европы-2025 U-21 сборная Украины встретилась с командой Финляндии. Благодаря голам Владислава Ваната и Максима Брагару сине-желтые одержали уверенную победу со счетом 2:0.
После финального свистка эксперты УЕФА назвали лучшего футболиста этого матча — им стал именно Владислав Ванат, который открыл счет и сыграл ключевую роль в победе команды Мельгоси.
После двух туров сборная Украины имеет три очка и занимает второе место в группе D. В заключительном матче группового этапа сине-желтые сыграют против молодежной сборной Нидерландов.