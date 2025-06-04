УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов 2024/25
С семью игроками ПСЖ
1 день назад
Группа технических наблюдателей УЕФА назвала Команду сезона Лиги чемпионов по итогам сезона 2024/25.
Выбор наблюдателей призван отразить невероятную мобильность, которую ярко демонстрировал победитель турнира ПСЖ.
ПСЖ впервые выиграл Лигу чемпионов, первый гол грузина в финале. Самые главные факты о шокирующем финале.
А были варианты? УЕФА назвал лучшего игрока финала Лиги чемпионов.
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