УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов 2024/25

С семью игроками ПСЖ

1 день назад

Фото - ПСЖ

Группа технических наблюдателей УЕФА назвала Команду сезона Лиги чемпионов по итогам сезона 2024/25.

Выбор наблюдателей призван отразить невероятную мобильность, которую ярко демонстрировал победитель турнира ПСЖ.

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ПСЖ впервые выиграл Лигу чемпионов, первый гол грузина в финале. Самые главные факты о шокирующем финале.

А были варианты? УЕФА назвал лучшего игрока финала Лиги чемпионов.

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