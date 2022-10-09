UEFA отказался от расширения Евро до 32 команд

Формат с 24 участниками будет сохранен

Фото: UEFA

UEFA отказался от расширения Евро.

В организации рассматривали вариант с проведением чемпионата Европы с 32-я командами, но от такой идеи быстро отказались, сообщает Sky News. Причина оказалась банальной.

Посчитали, что такой формат обесценил бы отборочный цикл, ведь из группы на турнир смогли бы выйти по четыре команды. В UEFA считают, что от этого интерес к турниру будет падать.

В итоге, решено было оставить нынешний формат с 24 командами. Отметим, что до Евро-2016 на чемпионатах Европы выступали 16 сборных.

При этом, продолжается обсуждение создания нового турнира.