Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о физической готовности команды U-21 после поражения в матче первого тура группового этапа молодежного Евро-2025 против Дании (2:3).

Первый тайм был равным, Украина даже выглядела лучше. А во втором наша команда почему-то остановилась, а датчане продолжили играть на своем уровне. Игра была ничейной, но мы умудрились проиграть. Дания неожиданно для себя даже выиграла.

Я так понял, что игроки физически не готовы, а может, кто-то подумал, что мы уже всех победили. Мы всегда себя фаворитами считаем. Это как раньше Англия: всегда считалась фаворитом, но неожиданно вылетала.

Меня удивляет, почему наша молодежь физически не готова. Хорошо, что Биба и Бессонов этого не слышат. Да я в 21 год 4 игры подряд мог сыграть», – сказал Леоненко в интервью BLIK.ua.