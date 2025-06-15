«Украина даже выглядела лучше». Леоненко - о досадном стартовом поражении «сине-желтых» на Евро
Подопечные Мельгоси вели в счете 2:1 в конце матча с Данией, но пропустили дважды
16 минут назад
Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о физической готовности команды U-21 после поражения в матче первого тура группового этапа молодежного Евро-2025 против Дании (2:3).
Первый тайм был равным, Украина даже выглядела лучше. А во втором наша команда почему-то остановилась, а датчане продолжили играть на своем уровне. Игра была ничейной, но мы умудрились проиграть. Дания неожиданно для себя даже выиграла.
Я так понял, что игроки физически не готовы, а может, кто-то подумал, что мы уже всех победили. Мы всегда себя фаворитами считаем. Это как раньше Англия: всегда считалась фаворитом, но неожиданно вылетала.
Меня удивляет, почему наша молодежь физически не готова. Хорошо, что Биба и Бессонов этого не слышат. Да я в 21 год 4 игры подряд мог сыграть», – сказал Леоненко в интервью BLIK.ua.
А вторую игру «сине-желтых» на молодежном Евро-2025 можно посмотреть уже сегодня, 15 июня. Прямая трансляция матча Финляндия – Украина. Начало – в 19:00 по Киеву.
Также Леоненко «разнес» лидера молодежной сборной Украины Владислава Ваната за матч против Дании.
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